Çekya'dan Ahmet Yüce'ye 'Diplomasiye Üstün Katkı Madalyası'
Çekya Dışişleri Bakanlığı, Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'ye "Diplomasiye Üstün Katkı Madalyası" verdi. Yüce, Çekya markası Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü 32 yıldır sürdürdüklerini söyleyerek, layık görüldüğü madalyanın çok farklı anlamlar taşıdığını belirtti.
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Haberler 22.10.2021 - 16:03| Son Güncelleme : 22.10.2021 - 16:18
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