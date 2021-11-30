Prof. Dr. Cem Kılıç asgari ücret ve kıdem tazminatı hakkında konuştu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı pazarlığı için süreç başlıyor. İlk toplantı Çarşamba günü yapılacak. Asgari ücret görüşmeleri, kıdem tazminatı, asgari ücret artışının enflasyona etkisi gibi sorularınızı TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç'a "Çalışanlar soruyor" etiketiyle yöneltebilirsiniz.
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