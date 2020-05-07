Çiçekçilere Anneler Günü izni

Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak. Fırınlar, tatlıcılar ve restoranlara ek olarak bu hafta sonu çiçekçiler de siparişleri evlere götürebilecek. Bu istisnanın nedeni bu pazar "Anneler Günü" olması. İşte ayrıntılar...
Abone ol
Paylaş
NTV 07.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:02
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.