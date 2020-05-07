Çiçekçilere Anneler Günü izni

Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak. Fırınlar, tatlıcılar ve restoranlara ek olarak bu hafta sonu çiçekçiler de siparişleri evlere götürebilecek. Bu istisnanın nedeni bu pazar "Anneler Günü" olması. İşte ayrıntılar...

NTV 07.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:02

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