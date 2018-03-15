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Çiftlik Bank'a dair bilmeniz gerekenler
15.03.2018

Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ile şirket sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklandı. Yüksek kar vaadiyle onbinlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 2 yılda kolayca büyük kar sağlayabileceklerini düşünenlerden 511 milyon lira topladı, bunun yaklaşık 400 milyonuyla ödeme yaptı, geri kalan 120 milyon liraya yakın parayı da KKTC üzerinden kendi kasaına koydu. İnternet hesaplarını ansızın kapatıp, kaçtı. Geri Sayım'da Berfu Güven, Servet Yıldırım ve Mahfi Eğilmez konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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