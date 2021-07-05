Çin aşı ihracatını hızlandırıyor

Çin hükümeti şu ana kadar dört aşı için ihracat izni verdi.. Bu aşıların 2'si Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı.. Çin Gümrük İdaresi yetkilileri de COVID-19 aşılarının ihracatında gecikmenin sıfıra inmesi için gümrüklemede verimliliğin mümkün olduğu kadar yükseltmesi amacıyla çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.

NTV Haber 05.07.2021 - 15:06 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 15:32

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