Çin aşı ihracatını hızlandırıyor

Çin hükümeti şu ana kadar dört aşı için ihracat izni verdi.. Bu aşıların 2'si Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı.. Çin Gümrük İdaresi yetkilileri de COVID-19 aşılarının ihracatında gecikmenin sıfıra inmesi için gümrüklemede verimliliğin mümkün olduğu kadar yükseltmesi amacıyla çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.
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NTV Haber 05.07.2021 - 15:06| Son Güncelleme : 05.07.2021 - 15:32
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