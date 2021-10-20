Çin ekonomisinde hızlı büyüme

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 82 trilyon yuanı yani 12 trilyon doları aştı. Büyüme rakamı artarken teknolojiye dayalı katma değerli üretimde de önemli bir yükseliş yaşandı. Çin'de yeni enerjili otomobil üretimi yüzde 172,5, endüstriyel robot üretimi yüzde 57,8 ve entegre devre üretimi yüzde 43,1 artış kaydetti. Aynı dönem sanayi firmalarının karı yarı yarıya artarak 5 trilyon 605 milyar yuana ulaştı.
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