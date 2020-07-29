Çin'de 5G'ye tam geçiş için çalışmalar sürüyor

Çin, 5G çalışmalarını hızlandırdı. Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın birçok teknoloji girişimini kara listeye alması sonrası, Çinli bir teknoloji şirketi 15 bin personelle 60 milyon satır kod geliştirdi. Halihazırda 197 model elektronik cihaz 5G lisansı alırken, sevkiyatı yapılan telefon sayısı 86 milyon adetin üzerinde.
Abone ol
Paylaş
29.07.2020 - 16:01| Son Güncelleme : 29.07.2020 - 16:02
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.