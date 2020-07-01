Çin'de 60 yıllık fuar sanal ortama taşındı

Pandemi sonrasında getirilen seyahat yasakları nedeniyle tüm dünyada iş heyetleri seyahat edemiyor. Bu da bu alanda dijitalleşmenin hızlıca öne çıkmasını sağladı. Çin'de 60 yıllık İthalat ve İhracat Fuarı ilk kez sanal ortamda gerçekleştirildi. Fuar, katılımcı ülke sayısı bakımından rekor kırdı.
Abone ol
Paylaş
01.07.2020 - 12:59| Son Güncelleme : 01.07.2020 - 13:20
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.