Çin'de elektronik ürünler tükendi: Dizüstü bilgisayar satışı yüzde 337 arttı
Çin'de Corona virüs salgınından dolayı evden çalışma ve uzaktan eğitim mecburiyeti elektronik ürünlerin satışında patlama yarattı. Ay başında verilen siparişler ancak ay sonunda tüketicilere ulaştırılabiliyor. Ülkede evde geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte, daha çok kişi yeni teknolojik ürünlerle spor yaparak zinde kalmaya çalışıyor. Bu bağlamda spor saati, akıllı kol saati, vücut yağı ölçeği gibi ürünlere talep birkaç kat arttı. İşte ayrıntılar...
20.02.2020 - 12:59| Son Güncelleme : 20.02.2020 - 13:18
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