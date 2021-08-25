Çin'de gelir adaletsizliği önlemi

Çin Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komitesi’nin 10. Toplantısı geçen hafta, Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in başkanlığında düzenlendi. Ortak refahın gerçekleştirilmesi hedefine vurgu yapılan toplantıda, yüksek gelirlerin makul şekilde ayarlanması konusu masaya yatırıldı. Ülkede yüksek gelirlilerin topluma daha fazla katkıda bulunması teşvik edilecek.
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NTV Haber 25.08.2021 - 14:08| Son Güncelleme : 25.08.2021 - 14:19
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