Çin'de 'Han' modası

Çin'de son yıllarda yerel markaların gençler arasında popülerleşmesiyle birlikte, imparatorluk dönemine ait kıyafetler de tekrar moda oldu. Geleneksel kıyafete ilgi gösterenlerin sayısındaki artışla birlikte bu piyasada da hızlı büyüme eğilimi yaşanıyor.

NTV 21.06.2021 - 17:43 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 17:46

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