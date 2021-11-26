Çin'de internet devlerine ceza

Çin Devlet Antitröst Bürosu 18 Kasım'da resmen kuruldu. Büro faaliyete geçtikten iki gün sonra, başta Alibaba, Baidu, Tencent gibi firmalar olmak üzere birçok internet şirketine ceza kesti. Cezanın gerekçesi ise tekelleşme olarak açıklanırken, cezaların toplam büyüklüğü 3,4 milyon dolar civarında.
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