Çin'de internette satış rekoru

Virüs sonrası Çin'de ilk e-ticaret satış festivali gerçekleşti. Pandemi etkisine rağmen satış hacmi geçen yıla oranla ikiye katlandı. Saatler içinde 1 milyar dolarlık satış yapıldı. Festivale bu kez teknoloji ve giyim değil, sağlık ürünleri damga vurdu.

NTV Haber 23.06.2020 - 12:40 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 12:51

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