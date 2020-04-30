Çin'de salgın sonrası ekonomiyi canlandırma planı: "Tüketici kuponları"

Tüm dünya corona virüs salgını ile boğuşuyor. Salgının çıkış yeri Çin'de ise hayat hemen hemen normale döndü. Yerel yönetimler ve büyük şirketler, salgın sürecinde evinden çıkmayan insanlara tüketici kuponu dağıtmaya başladı. Amaç, turizm, yeme içme sektörü ve perakendeyi canlandırmak. İşte ayrıntılar...

NTV 30.04.2020 - 12:44 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 13:21

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