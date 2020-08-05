Çin'de salgına rağmen kârlar arttı

Çin'de salgın sonrası toparlanma sürüyor. Borsada faaliyet gösteren 606 şirket, yılın ilk yarısında karını katladı. Rekor kâr artışları özellikle kimya, elektronik, bilgisayar ve hayvancılık sektörlerinden geldi.
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05.08.2020 - 12:45| Son Güncelleme : 05.08.2020 - 12:48
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