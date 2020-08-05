Çin'de salgına rağmen kârlar arttı

Çin'de salgın sonrası toparlanma sürüyor. Borsada faaliyet gösteren 606 şirket, yılın ilk yarısında karını katladı. Rekor kâr artışları özellikle kimya, elektronik, bilgisayar ve hayvancılık sektörlerinden geldi.

05.08.2020 - 12:45 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 12:48

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER