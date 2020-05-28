Çin'de yoksullukla mücadele

Çin virüs salgını sonrası yoksulluğu bitirme planı için, yeniden çalışmalara başladı. Ülkede 6 ayda 5 milyondan fazla kişinin yoksulluktan kurtarılması hedefleniyor. Yoksulluğu bitirmek için eldeki silah ise, e-ticaret...

NTV Haber 28.05.2020 - 15:16 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:30

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