Çin'de yoksullukla mücadele

Çin virüs salgını sonrası yoksulluğu bitirme planı için, yeniden çalışmalara başladı. Ülkede 6 ayda 5 milyondan fazla kişinin yoksulluktan kurtarılması hedefleniyor. Yoksulluğu bitirmek için eldeki silah ise, e-ticaret...
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NTV Haber 28.05.2020 - 15:16| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:30
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