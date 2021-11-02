Çin'den karbon hedefi

Çin 'karbon hedeflerine' ulaşmak için yol haritası belirledi. Yayınlanan yeni kılavuza göre, 2025'e kadar Çin'de yeşil, düşük karbonlu ve döngüsel kalkınmaya dayalı bir ekonomik sistem oluşturulacak. Ülkede en önemli sektörlerde enerji kullanım verimliliği büyük ölçüde yükseltilecek. Yenilenebilir enerji tüketiminin oranı yüzde 80'in üzerine çıkarılacak.

Haberler - NTV 02.11.2021 - 17:05 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 17:15

EKONOMİ HABERLERİ