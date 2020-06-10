Çin'e yatırımlar devam ediyor

Salgın sonrası Çin'de yatırımlar azalır mı? Bir süredir bu konu tartışılıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan firmalarına ülkeden çıkış için baskı yapıyor. İlk verilere göre, şirketler bu çağrıya pek kulak asmış değil.

NTV Haber 10.06.2020 - 13:57 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 14:10

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER