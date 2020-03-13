Corona için özel sağlık sigortası var mı? İşte hastaneye gidince bilmeniz gerekenler
Corona virüsün pandemi ilan edilmesi ile hem özel hastanelerden alınacak sağlık hizmeti hem de özel sağlık sigortasının kapsamı değişti. Salgın hastalık özel sağlık sigortasının kapsamına girmiyor, tedavi giderlerini devlet karşılıyor. Koronanın teşhisi de tedavisi de özel hastanelerde yapılamıyor. Prowall Sigorta CEO'su Murat Gökhan Altın, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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13.03.2020 - 13:06| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 13:30
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