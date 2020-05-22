Corona tatlı ikramını da değiştirdi: Bayramda baklava siparişleri ne durumda?
Baklavadan tatile, kıyafetten şekere 20 milyar liralık bir bayram ekonomisinden söz ediliyor. Ama bu bayram evde yaşanacak. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda turizmde 10 milyar liralık ekonomi oluşmuştu. Bu yıl bu olmayacak. Evde ekmekten pizzaya her şeyi yapan şimdi tatlısını da kendi mi yapacak. NTV ekibinden Melda Yücel Kocaalp, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım ile konuştu.
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22.05.2020 - 13:20| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 13:46
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