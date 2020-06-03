Corona virüs bisiklet satışlarını artırdı

Corona virüs sonrası toplu taşıma aracı kullanmak istemeyenlerin tercihi bisiklet oldu. Virüs sürecinde satışı durma noktasına gelen bisiklet piyasası yeni normalle birlikte canlandı. Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül satışlardaki son durumu, NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu'na değerlendirdi.

NTV 03.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 11:13

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