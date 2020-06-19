Corona virüs etkisi: Bahçeli evlere talep katlandı
Virüs salgını başta İstanbul olmak üzere nüfusun yoğun olduğu kentlerde bahçeli, teraslı ve balkonlu evlere talebi arttırdı. Konut sektörü de bu talebi yeni nesil sağlıklı ev projeleriyle karşılamaya hazırlanıyor. İlk projeler Çekmeköy gibi İstanbul'un ormanlık alanlarına yakın bölgelerinde satışa çıktı bile. Peki yeni normalde evler ne tür özelliklere sahip olacak? İşte cevabı...
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NTV 19.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.06.2020 - 10:02
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