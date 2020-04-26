Corona virüs savaşçılarına turizmcilerden tatil hediyesi

Corona virüsle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarına, turizmcilerden destek geldi. Hastaların iyileşmesi için kendi hayatlarını riske atarak çalışan sağlıkçılar, sezon açılır açılmaz, 5 yıldızlı otellerde ağırlanacak.

NTV 26.04.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 14:38

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