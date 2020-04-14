Corona virüse karşı 15 maddelik yeni ekonomi paketi

Corona virüs salgını nedeniyle geçici süreyle faaliyetlerini durduran işletmelere destek için yeni bir ekonomi paketi Meclis’e sunuldu. AK Parti tarafından verilen teklif ücretsiz izne gönderilen çalışanlara 3 ay boyunca aylık bin 177 lira ödenmesini öngörüyor. Süre 3 ay daha uzatılabilecek. İşte ayrıntılar...

NTV 14.04.2020 - 16:15 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 09:55

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