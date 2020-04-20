Corona virüse karşı ekonomik önlemler

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yeni tip corona virüsle mücadelenin ekonomiye etkileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. "En az hasarla atlatılacak" mesajı verdi. Uysal'ın enflasyon mesajları da dikkat çekti.
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NTV 20.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 09:01
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