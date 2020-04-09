Corona virüs çalışanı nasıl etkiledi?

Tüm dünyaya yayılan corona virüs, istihdamı da tehdit ediyor. Türkiye'de çalışanların yüzde 12'sine ücretli izin verilirken, ücretsiz izne çıkarılanların oranı daha fazla. Salgından en çok etkilenenler ise yarı zamanlı çalışanlar. İşte ayrıntılar...
Abone ol
Paylaş
NTV 09.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 15:17
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.