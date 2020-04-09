Corona virüs çalışanı nasıl etkiledi?

Tüm dünyaya yayılan corona virüs, istihdamı da tehdit ediyor. Türkiye'de çalışanların yüzde 12'sine ücretli izin verilirken, ücretsiz izne çıkarılanların oranı daha fazla. Salgından en çok etkilenenler ise yarı zamanlı çalışanlar. İşte ayrıntılar...

NTV 09.04.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 15:17

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