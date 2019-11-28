Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport işçilerinden projeyle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul'da yoğun programı sırasında, ilginç bir de olay yaşandı. Konvoy güzergahında bekleyen işçiler, Erdoğan ile görüşmek için "el" salladı. Erdoğan, aracını durdurdu. onların Galataport işçisi olduğunu anlayınca da, proje hakkında bilgi aldı. İşte o görüntüler...
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