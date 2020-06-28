Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili tartışmalara değindi. Gelen eleştirilere cevap verdi. Erdoğan, ''Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır" dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 27.06.2020 - 16:24| Son Güncelleme : 28.06.2020 - 05:58
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.