Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili tartışmalara değindi. Gelen eleştirilere cevap verdi. Erdoğan, ''Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır" dedi.

NTV 27.06.2020 - 16:24 | Son Güncelleme : 28.06.2020 - 05:58

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