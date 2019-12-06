DASK başvuruları 6 kat arttı (Marmara'da sigortalılık oranı yüzde 66'ya ulaştı)
26 Eylül 2019 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası online deprem sigortası başvuruları 6 kat arttı. DASK adedi ve toplam prim tutarı eylül, ekim ve kasımda art arda rekorlar kırarak aylık bazda son üç yılın en yüksek poliçe adedine ulaştı.
06.12.2019 - 16:08| Son Güncelleme : 06.12.2019 - 16:12
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