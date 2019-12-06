DASK başvuruları 6 kat arttı (Marmara'da sigortalılık oranı yüzde 66'ya ulaştı)

26 Eylül 2019 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası online deprem sigortası başvuruları 6 kat arttı. DASK adedi ve toplam prim tutarı eylül, ekim ve kasımda art arda rekorlar kırarak aylık bazda son üç yılın en yüksek poliçe adedine ulaştı.

DİĞER VİDEOLAR