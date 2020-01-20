Davos'ta Türk Evi kuruldu (Global yatırımcılarla ikili görüşmeler yapılacak)
Global siyaset ve ekonomi çevrelerinin gündeminde Davos Zirvesi yer alıyor. 21-24 Ocak arasında gerçekleşecek zirve için Türkiye bu yıl görünürlüğünü arttıracak önemli bir adım attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın liderliğinde kurulan Türk Evi, global yatırımcıların ilgi odağı oldu. Türkiye, İsviçre ve Avusturyadan Türk şefler geldi. Konuklara simit, lokum ve Türk kahvesi ikram edildi. Haber: Ahmet Ergen Kamera: Yasin Gündoğdu
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