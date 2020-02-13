Deprem emlakta önceliği değiştirdi (Kiralarda yüzde 25'e varan artış)

Son dönemde yaşanan depremler, konut alımında ve kiralamada tercihlerin değişmesine neden oldu. Artık “yaş ve kat” kriteri fiyatın önüne geçti. Deprem gerçeği yeni binalara ilgiyi artırdı. İşte ayrıntılar...

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER