Dev lahanalar çiftçiyi bile şaşırttı: Sadece güvercin gübresi verdim
Mersin’in Toros ilçesinde ağırlıkları 30 kg’ın üzerine çıkan dev lahanalar görenleri şaşırtıyor. Lahanaları bahçeye yemek için ekdiğini anlatan Nuh Eroğlu ‘‘Sadece suda eriterek güvercin gübresi verdim. Görenler, bu kadar olur mu, diyor ama demek ki oluyormuş’’ dedi. Lahanaları görmek için bahçeye giden İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da ilk defa bu kadar büyük lahana gördüğünü ‘‘Bu kadar büyümelerinde güvercin gübresinin etkisi var mı yok mu araştıracağız’’ dedi.
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