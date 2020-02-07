Dijital hizmet vergisinde ayrıntılar belli oldu (1 Mart'ta devreye girecek)
Dijital hizmet vergisi 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü içerikten yüzde 7,5 vergi alınacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni verginin, dijital ortamda sunulacak hizmetlerden hangilerini kapsadığını belirledi. İşte ayrıntılar...
07.02.2020 - 14:01| Son Güncelleme : 07.02.2020 - 15:37
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