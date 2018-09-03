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Dolandırıcılardan yeni yöntem: Külçe altına taş koyup satıyorlar
03.09.2018 - 12:15

Altın fiyatlarının yükselmesi üzerine çifte vurgun yapmak isteyen dolandırıcılar 2 Alman kadın turisti kullanarak İstanbul'daki bir kuyumcuya dışı 24 ayar altınla kaplanmış taşı, Alman patentli külçe altın gibi satarak esnafı yaklaşık 16 bin liralık zarara uğrattı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, tatil sezonun devam ettiği bugünlerde Türkiye'de yabancı turist sayısında ciddi artışlar gözlemlendiğini, yabancı ziyaretçilerin ekonomiye katkı sunmaya devam ettiğini, ancak aralarında bulunan bazı kalpazanların hedeflerinde esnafın olduğunu kaydetti. Geri Sayım'da bugün Berfu Güven, Gökay Otyam ve TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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