Dolandırıcılıkla mücadelede yeni proje: Yetkili Servis Bilgi Sistemi
Kendilerini yetkili servis görevlisi olarak tanıtıp, tüketicileri dolandıran kişilerin sayısı hızla arttı. Kurumsal firmalarla sahtelerini ayırmak da giderek zorlaştı. Ticaret Bakanlığı bu durum üzerine harekete geçti; tüm yetkili servislerin aynı portalda toplayacağı bir sistem üzerinde oluşturuldu. İşte ayrıntılar... (Haber: Onur Aksoy Kamera: Ertan Erdinç, Star Haber)
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