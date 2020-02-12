Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar/TL'de yön ne olacak? (6 lira kalıcı olur mu?)

Jeopolitik gelişmelerin yakından izlendiği para piyasasında dolar/TL 6 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Geri Sayım'da bugün Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan, piyasalarda son durumu değerlendirdi.

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