Dolarda yükseliş sürecek mi?

Küresel piyasalar, corona virüs salgınına yönelik endişelerin artması ile negatif bir seyir izlerken, dolar/TL kuru 6,14 liranın üzerine tırmandı. Dolar endeksi ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 100 seviyesinde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,5 değer kaybederek 99,3'ten kapanması sonrası bugün tekrar 99,6 seviyesine çıktı. Geri Sayım'da bugün, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya, piyasalarda son durumu değerlendirdi.
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24.02.2020 - 10:45| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 10:58
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