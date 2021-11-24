Döviz hesaplarında artış (Hangi ilde ne miktarda döviz hesabı var?)
Döviz kurlarındaki hareket vatandaşın da en önemli gündemlerinden biri oldu. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, eylül ayından bugüne kadar dolar oranı en fazla artan il Aksaray olurken, en çok döviz bozduran şehir Elazığ oldu. Altın mevduatları ise Aksaray, Rize ve Trabzon'da arttı.
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Haberler 24.11.2021 - 12:29| Son Güncelleme : 24.11.2021 - 12:57
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