Düğün iptalse ön ödeme ne olacak?

Coronavirüs salgınında vaka sayılarında artış nedeniyle, İçişleri Bakanlığı'dan önemli bir adım geldi. Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ve kına gibi etkinliklere "kısıtlama" getirildi. Peki, düğün ve nişan organizasyonları için, salon sahiplerine ödeme yapan, ancak salgın nedeniyle etkinliği iptal etmek zorunda olan tüketicilerin hakları neler? Yanıtı haberimizde...
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NTV 27.08.2020 - 12:54| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 13:14
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