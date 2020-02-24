Düğün sigortasıyla yeni evlenecek çiftlerin masrafları güvence altında
Türkiye'de her 10 düğünden 2'si öngörülemeyen nedenlerden dolayı iptal ediliyor. Düğün için yapılan masraflar da haliyle boşa gitmiş oluyor. Böylesine kötü tecrübelerin telafisi için sigorta şirketleri, yeni evlenecek çiftlere düğün sigortası seçeneği sunuyor. İptal edilen düğünlerde gelinlikten damatlığa, pastadan takıya tüm masraflar güvence altına alınıyor. İşte düğün iptal sigortası hakkında bilmeniz gerekenler... (Haber: Osman Terkan Kamera: Tuncay Altun, NTV Haber)
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24.02.2020 - 17:48| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 17:57
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