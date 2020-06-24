Düğünlerde hediye olarak takılıyor: Suriye altını nasıl anlaşılır?
Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri NTV canlı yayınında anlattı.
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24.06.2020 - 12:43| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 13:05
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