Düğünlerde sosyal medya etkisi (Instagram efekt)

Sosyal medya, tüketim alışkanlıklarını da değiştirip dönüştürüyor. Bunlardan biri de düğün ekonomisi. Evlenecek çiftlerin gelinlik, düğün salonu, kuaför gibi seçimlerinde artık sosyal medyadaki paylaşımları etkili oluyor. Bu eğilim son üç yılda düğün masraflarını iki kat artırdı. İşte ayrıntılar...
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