Dünyanın en büyük halka arzı için geri sayım sürüyor: Saudi Aramco
Suudi Arabistan, petrol şirketi Aramco'nun değerini 1.7 trilyon dolar olarak belirledi. Aramco'dan yapılan açıklamada, halka arzda, şirketin yüzde 1.5 payının ya da yaklaşık 3 milyar hissenin, hisse başına 30 suudi riyali yani 8 dolar fiyatı ile satılacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, halka arzda bu aşamada uluslararası satış planlanmadığı da belirtildi. Suudi yetkililer Aramco’nun piyasa değeri olarak 2.0 trilyon dolar öngörürken, uluslararası yatırımcılar 1.2 trilyon dolar ile 1.5 trilyon dolar arasında bir değer biçiyorlardı. Suudi Arabistan, Aramco halka arzından 20 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında bir gelir bekliyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.