Dünyanın en pahalı ve en ucuz şehri açıklandı

15.03.2018

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından açıklanan dünyanın en pahalı şehirleri listesinde ilk sıra değişmedi. Singapur, beşinci kez arka arkaya dünyanın en pahalı şehri ünvanını aldı. En ucuz şehir ise savaşın hüküm sürdüğü Suriye'nin başkenti Şam. 2017 yılı araştırmasında ise 62'nci sırada yer alan İstanbul ise en pahalı şehirler listesinde 72'nci sırada yer aldı. EIU'nun sıralaması, dünyadaki 133 şehirde bulunan ekmek, şarap, sigara ve benzin gibi 150'nin üzerindeki ürün fiyatını karşılaştırarak oluşturuluyor.





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