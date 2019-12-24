Dünyanın en yüksek noktası satışta (İşte fiyatı...)
Dünyanın en yüksek binasının en yüksek noktası satılıyor. 828 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa'nın gözlem kulesi satışa çıktı. Emaar'ın proje için 1 milyar dolar istediği ifade edildi. 2018 yılında Burj Khalifa'nın gözlem kulesini 16 milyon turist ziyaret etti. İşte ayrıntılar...
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