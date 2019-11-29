Efsane Cuma sahtekarlarına dikkat! Black Friday’de güvenli alışveriş yapmanın ipuçları

Dünyada "Black Friday" olarak bilinen Türkiye'de ise "efsane cuma, şanslı cuma" gibi isimlerle adlandırılan indirim günü başladı. İndirimler pek çok kişiyi alışverişe çekerken bazı tüketiciler dolandırıcı mağduriyeti yaşıyor. Peki internetten güvenli alışverişin sırrı ne? İşte Black Friday alışverişleri için ipuçları...

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