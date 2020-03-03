EFT ve havalede yeni dönem başladı

Bankalarda ücret ve komisyonlarda yeni dönem başladı. Para transferi, fatura ödemesi, hesap işletimi, para çekme gibi işlemlerden alınan ve vatandaşın tepkisini çektiği için sınırlanan yeni ücretler 1 Mart itibarı ile yürürlüğe girdi. Ticari müşteriler için bazı işlemlerin yürürlük tarihi ise 1 Nisan'a ertelendi. İşte ayrıntılar...
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NTV 03.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 03.03.2020 - 09:27
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