Türkiye ekonomisi, dengelenme süreci adımlarının etkisi ve finansal saldırılara yönelik müdahalelerle toparlanma süreci yaşarken, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yeniden büyüme patikasına girdi. 2018'in ikinci yarısında yaşadığı spekülatif kur ataklarının etkisiyle ivme kaybeden Türkiye ekonomisi, 2019'da dengelenme sürecinin etkilerinin hissedildiği bir yılı yaşadı. İşte ekonomide 2019'un en önemli başlıkları...
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