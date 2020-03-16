Ekonomide Corona virüs önlemleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide corona virüs önlemleri kapsamında bu hafta içerisinde bir tedbir paketi açıklanacağını söyledi. O açıklamayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağını belirtti.

NTV 16.03.2020 - 12:37 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 13:00

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