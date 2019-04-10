NTV

Ekonomistler yapısal dönüşüm adımlarını NTV'de değerlendirdi
10.04.2019 - 12:34

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları'nı açıkladı. Kamu bankalarının sermayesinin güçlendirileceğini belirten Albayrak, BES ve kıdem tazminatında reform yapılacağını söyledi. Gıda enflasyonuna karşı tarimda milli birlik projesinin hayata geçeceğini kaydeden Albayrak, dolaylı vergilerin azaltılacağını açıkladı. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve Ekonomist Mustafa Aşkın, Bakan Albayrak'ın açıklamaları sonrası canlı yayında NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'ın sorularını yanıtladı.

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